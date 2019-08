Islande: un été chaud et agréable, mais inquiétant

À l’instar de nombreux autres pays dans le monde, il a fait chaud en Islande cet été, très chaud.

Juillet a été le mois le plus chaud à Reykjavik avec des températures dépassant les normales des 10 dernières années de 1,4 degré Celsius, selon les données du bureau météo du pays.

Les mois d’avril, mai et juin ont également plus chauds et secs qu’à l’habitude.

capture d'écran | CNN

capture d'écran | CNN

L'été a été tellement chaud et sec que le niveau de l'eau dans le lac Rouge près de Reykjavik a chuté de moitié, passant de 140 centimètres à seulement 70 centimètres, selon le bureau météo du pays.

Cette étendue d’eau ne ressemble désormais plus à un lac, mais à un marais.

La sécheresse a également eu des impacts sur la faune, alors que moins de saumons ont remonté les rivières. La pêche au saumon a été réduite de moitié par rapport à la même période en 2018.

capture d'écran | CNN

Les Islandais constatent aussi à l’échelle humaine cette transformation climatique.

C’est le cas de Helga Ögmundardóttir, qui en ressent même de la culpabilité.

capture d'écran | CNN

La femme qui vit sur la côte à Reykjavik n'a jamais eu l'habitude de s'asseoir sur son balcon sans couverture. Cette année cependant, elle passait volontiers ses soirées à l’extérieur en portant des chandails à manches courtes.

«Je suis dans mon jardin et je transpire parce qu'il fait 20 degrés. Il est minuit et je ressens ce plaisir coupable parce que je sais que c'est une mauvaise chose, mais c'est agréable et je veux en profiter», raconte-t-elle à CNN.

Elle constate également le paysage changeant de son pays, ce qui la préoccupe.

capture d'écran | CNN

«Quand vous voyez les glaciers se retirer de plusieurs dizaines de mètres par an et que la végétation change rapidement, nous avons maintenant des espèces envahissantes ... C'est quelque chose de nouveau et c'est uniquement à cause de la hausse des températures. Donc, c'est tangible, c'est très visible», dit-elle.

Par ailleurs, le cours d’eau qui était l’un des grands fleuves glaciaires de l'île, Skeiðará, a presque complètement disparu en 2009.

Le glacier qui l'alimentait a reculé de deux kilomètres au cours des deux dernières décennies, détournant ainsi l’écoulement des eaux.

Il a fallu environ 10 jours pour voir ce cours d’eau disparaitre.

Les experts expliquent que la disparition des glaciers s’explique parce que la quantité de glace qui fond lors des étés chauds est simplement plus élevée que celle accumulée pendant les hivers.