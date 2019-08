La capitale de l'Alberta se déclare en «urgence climatique»

Bien qu'elle soit la capitale d'une province pétrolifère qui cherche à accroître ses exportations de pétrole, Edmonton s'est déclaré en état «d'urgence climatique», mardi, promettant ainsi de travailler à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

En plus d'avoir adopté ce statut, les conseillers municipaux se sont entendus pour accélérer la transition énergétique dans la capitale, afin de respecter la Déclaration d'Edmonton, signée en mars 2018. Ce document, élaboré avec le groupe Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, indique que tous les niveaux de gouvernements devraient agir pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Dans cette optique, Edmonton veut maintenant que les émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses citoyens passent d'une moyenne de 20 tonnes par personne aujourd'hui à seulement trois tonnes par personne d'ici 2030.

La Ville compte y parvenir, entre autres, en améliorant l'efficacité énergétique de ses édifices, en accélérant l'électrification des transports et en misant sur de nouvelles sources l'électricité.

«C'est une urgence qui requiert notre attention au niveau local, comme national et planétaire, pour faire face à cette crise parce que le temps file et qu'il ne nous reste pas longtemps», a commenté le maire Don Iveson en point de presse avec les médias à la suite de l'adoption de l'état d'urgence climatique.

Selon le dernier Rapport d'inventaire national des sources de gaz à effet de serre du Canada, l'Alberta était, de loin, la principale province émettrice de GES au pays en 2017, avec 272,8 mégatonnes d'équivalent en CO2. En comparaison, l'Ontario avait émis 158,7 mégatonnes d'équivalent en CO2, tandis que le Québec en avait émis 78 mégatonnes.

Les deux provinces les plus peuplées du pays sont parvenues à faire diminuer leurs émissions de 2017 sous celles de 1990, tandis que celles de l'Alberta ont bondi de 100 mégatonnes pendant la même période.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l'Alberta, dirigé par Jason Kenney, milite présentement pour la construction de plus d'oléoducs, afin de faciliter l'exportation du pétrole produit à l'aide des sables bitumineux de la province.