Opération Sac à Dos: appel aux dons pour la rentrée

Des familles à faible revenu auront besoin d’aide au fil des prochaines semaines pour s’équiper en fournitures scolaires, soutient l’organisme Regroupement Partage, qui organise chaque année l’Opération Sac à Dos pour leur donner un coup de pouce.

La demande a augmenté dans des quartiers de l’est de l’île comme Anjou, Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard, où arrive un afflux de nouveaux résidents, venant de l’immigration ou refoulés dans ces secteurs en raison de la gentrification des quartiers avoisinants.

Une collecte de fonds pour leur venir en aide aura lieu jeudi aux stations de métro McGill, Square-Victoria—OACI, Bonaventure et Radisson. Des membres du Regroupement Partage seront également sur place au square Victoria, à la place Du Canada et aux intersections Papineau/René-Lévesque et Papineau/Sherbrooke.

On peut aussi faire des dons en ligne au regroupementpartage.org ou par téléphone au 514 383-2460.