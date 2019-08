Tupac a-t-il été influencé par Machiavel?

Le rappeur Tupac a-t-il été influencé par le philosophe Machiavel ? Et Lauryn Hill par Platon? C’est ce que veut démontrer Jérémie McEwen dans le livre Philosophie du hip-hop, un bouquin tiré directement d’un populaire cours qu’il donne au cégep depuis quelques années.

Depuis 2016, Jérémie McEwen enseigne Philosophie du hip-hop, au Collège Montmorency de Laval. Chaque session d’hiver, environ 70 étudiants s’inscrivent à ce cours où l’on parle autant de Thomas Hobbes et Platon que de Grandmaster Flash et N.W.A.

Et comme on s’en doute, les jeunes aiment beaucoup mieux parler de la philosophie de cette façon qu’avec un cours plus classique. « Les premières années où j’enseignais la philo, j’avais l’impression qu’il fallait que je sois plate ! dit Jérémie en riant. Je rentrais en classe et j’étais quelqu’un d’autre. Je me suis finalement dit que j’avais le droit d’être moi-même. »

Grand amateur de hip-hop [il faisait partie du groupe de rap NSD jusqu’en 2013], l’enseignant de 39 ans s’est aperçu qu’il y avait plusieurs parallèles à faire entre certains rappeurs et des philosophes. « C’est vraiment la figure de Tupac, qui a été influencé par Machiavel, que j’ai vue comme le point d’aboutissement », dit-il.

Un cours et un livre

Il y a cinq ans, il a proposé à la direction de son collège un nouveau cours complémentaire où il parlerait à la fois de philosophie et de hip-hop. « Je n’aurais jamais pensé que ce serait accepté ! » lance-t-il.

Jérémie McEwen vient de publier un livre qui porte le même nom que son cours. Dans l’ouvrage d’environ 250 pages, publié aux Éditions XYZ, il a voulu se concentrer sur les débuts du hip-hop, dans les années 1980, jusqu’à la sortie de l’album solo de Lauryn Hill, en 1998. « Je ne voulais pas arrêter le livre avec la tragédie de Biggie Smalls (Notorious B.I.G.) et Tupac, qui sont comme les martyrs du hip-hop. Je voulais finir avec Lauryn Hill, l’espèce de rayon de soleil vers le futur. »

Déjà, il songe à un autre volume où se retrouveraient des rappeurs contemporains, mais aussi des artistes québécois. « Le hip-hop récent, je le connaissais, mais pas aussi bien que ça, il y a quatre ans. Mes étudiants m’ont vraiment nourri avec le cours. »

Rappeurs et philosophes sur un pied d’égalité en classe

Le Journal a demandé à Jérémie McEwen trois exemples où des rappeurs ont été influencés par des philosophes.

N.W.A. et Thomas Hobbes

« Sur Fuck tha Police, N.W.A. critique la théorie classique du contrat social, de Hobbes, qui disait que tout le monde était égal et avait signé un bout de papier en disant qu’on remettait l’usage de la force à la police et à l’armée. N.W.A. dit qu’il faut refaire le pacte social, car les Afro-Américains n’étaient pas considérés comme égaux. »

Tupac et Machiavel

« Tupac a lu Le prince, de Machiavel, en prison. En sortant, il a adopté le nom de Makaveli. Le concept de Machiavel est très clair : si tu veux dominer politiquement, il faut que tu mettes la morale de côté. Tupac l’a appliqué dans sa propre vie. »

Lauryn Hill et Platon

« Sur l’album The Miseducation of Lauryn Hill, il est question d’amour de bord en bord. Chez Platon, il y a deux visions classiques de l’amour : les deux moitiés qui fusionnent ou bien quand une personne pousse l’autre à s’améliorer. Lauryn Hill ressemble à la deuxième vision dans sa relation avec Dieu. »