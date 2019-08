Un enfant de trois ans meurt de faim dans ses excréments, les parents accusés

Deux parents de l’Alabama font face à des accusations après le décès horrible de leur enfant de trois enfants, mort de faim dans des conditions de vie exécrables.

Ashley Catron et Frederick Frink pourraient passer le reste de leur vie derrière les barreaux s’ils sont reconnus coupables des lourdes accusations de négligence aggravée de leur enfant de trois ans.

À leur procès, mardi, l’enquêteur Jay Johnson a été entendu en tant que témoin. Il a notamment décrit la scène qu’il a aperçue lorsqu’il est intervenu au domicile familial.

Selon son témoignage, les policiers ont retrouvé le petit Hendrix avec la peau sur les os, dans un berceau rempli d’excréments, d’urine et de sang. L’avocat de la poursuite, Tim Douthit, ajoute qu’un autre enfant de quatre ans a été retrouvé dans des conditions semblables. Ce dernier a heureusement survécu à la négligence alléguée de ses parents.

Les enfants pesaient respectivement environ 13 et 15 livres alors qu’ils auraient dû en peser au moins le double ou le triple, note l’avocat. Le jeune Hendrix était si émacié qu’il en est mort.

Jay Johnson a expliqué que dès son entrée dans la maison, il a remarqué une odeur d’urine. Les parents lui auraient expliqué qu’ils ne faisaient pas confiance aux docteurs et qu’ils avaient décidé de nourrir les enfants au «PediaSure», une boisson nutritive complémentaire décrite comme destinée aux «enfants qui ont besoin d’accélérer leur croissance».

Pour l’avocat, il s’agit de l’un des cas de négligence les plus horribles qu’il a eus à traiter durant sa carrière. «Je m’occupe de beaucoup de dossiers d’enfants, de bébés décédés, et ce que j’ai vu dans ce cas précis me hante en tant que personne et en tant que père. Je ne comprends comment vous pouvez observer la situation et ne pas réaliser que quelque chose ne va pas», a-t-il déclaré.

Catron et Frink demeureront derrière les barreaux jusqu’à leur procès qui se déroulera devant jury.