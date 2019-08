Une mine de granit à 125 millions $ envisagée à Sept-Îles

Une importante carrière de granite dont la production sera vendue sur les marchés internationaux pourrait voir le jour à Sept-Îles.

Plus précisément, l’entreprise Carrières Mipo souhaite s’installer dans la zone industrielle de Pointe-Noire. Ce site a été choisi pour la qualité du granit qu’on y retrouve, mais aussi pour l’accès aisé au port de Sept-Îles.

Carrières Mipo possède déjà plusieurs droits miniers à Pointe-Noire, une presqu’île située en face de la Ville de Sept-Îles où se trouve l’aluminerie Alouette et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

L’entreprise souhaite investir 125 millions $ pour exploiter, à compter de 2021, une carrière de granit pendant 10 ans. Ce projet, qui mise sur un filon de 500 millions de tonnes métriques de granit, permettrait de créer une cinquantaine d'emplois.

Dans quatre bâtiments, la pierre serait concassée, puis tamisée pour être acheminée à l'aide d'un convoyeur de 2 kilomètres et demi jusqu’à un quai du port de Sept-Îles.

La production, destinée à des usines d’asphalte et de béton, sera acheminée par navire vers la côte est des États-Unis.

«Ce qu’on a réalisé, c’est qu’en Floride, c’est une pierre qui a des coraux, qui est fragile. Eux, ils sont à la recherche de ces matériaux. Il y a déjà des carrières au Canada qui exportent dans ces régions. Au Québec, on serait la première à pouvoir le faire» a expliqué la directrice de Carrières Mipo, Nadine Jouvray.

La zone résidentielle la plus proche est le district Clarke City, situé à 3 kilomètres du site d’exploitation. Le promoteur estime que les émissions de poussière et le bruit seront faibles.

«On va faire nos opérations pour être le meilleur citoyen corporatif possible dans cet environnement de machinerie lourde quand même. On est confiant de pouvoir procéder au dynamitage quand on aura les meilleures conditions réunies. C'est-à-dire un plafond nuageux bas et le vent dans la bonne direction», a poursuivi Mme Jouvray.

Le promoteur a entrepris des démarches en vue d’obtenir les trois certificats d’autorisation nécessaire à l’exploitation de la carrière, notamment auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Trois séances de consultation publique pour valider l’acceptabilité sociale se déroulent cette semaine à Sept-Îles.

Un partenariat est aussi en voie d’être conclu avec la communauté innue de Uashat Mak Mani-Utenam, enclavée dans Sept-Îles.