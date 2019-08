2000$ d'amende pour un Timbit donné à un ours

Un homme de Colombie-Britannique y pensera à deux fois avant de redonner un Timbit à un ours après l’amende qu’il vient de se voir imposer les agents de conservation de la province.

Randy Scott, 32 ans, a publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux une photo de lui en train de donner un beigne Timbit, notamment, le long de la route de l'Alaska, selon Global News.

Le service des agents de conservation de la faune de la Colombie-Britannique a publié sur son compte Twitter la photo de l’ours qui s’apprêtait à engloutir le beigne.

L’homme qui n'en était pas à son premier fait d'armes a plaidé coupable à un chef d'accusation d'avoir nourri ou tenté de nourrir une faune dangereuse. Il a été condamné à payer une amende de 2000 $ et à rester à au moins 50 mètres des ours pour les six prochains mois.