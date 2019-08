Aéroport de Québec: inauguration officielle des deux parcours du RTC

Lancés respectivement le 15 juin et le 17 août, les deux parcours du Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui se rendent à l’aéroport de Québec ont été officiellement inaugurés mercredi en milieu de matinée.

«On veut bien s’intégrer et on salue l’investissement du RTC pour la connexion de l’aéroport», s’est félicité Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Alain Mercier, directeur général du RTC, a ajouté «qu’on ferme la boucle sur un projet que la population attend».

Le parcours 76, qui relie le secteur de Sainte-Foy à l’aéroport, est en service depuis deux mois. Le parcours 80 fonctionne depuis une semaine. Il relie l’aéroport à la basse-ville.

Sans fournir de chiffres précis, M. Mercier a assuré que la réponse de la clientèle est «excellente» pour le parcours numéro 76. Il a cependant convenu qu’il faudra encore faire beaucoup de publicité pour attirer la clientèle.