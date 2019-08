Avenir des médias: «portez vos culottes et agissez!»

Les maires de différentes régions du Québec se sont présentés à la commission parlementaire sur l’avenir des médias à Québec, où ils ont fait part de leurs inquiétudes, mais également de l’importance de l’information locale pour leur municipalité.

«Il faut aller de l’avant avec des changements, des nouveaux modèles, il faut une restructuration complète», a lancé le maire de Sherbrooke Steve Lussier, qui a ajouté en avoir appris beaucoup lors des consultations.

Questionné sur le fait que l’ensemble des municipalités avait retiré leurs avis publics des journaux locaux et qu’elles n’avaient pas l’intention d’y retourner, le maire de Sherbrooke explique qu’il évaluait la situation pour sa ville.

«On a eu des discussions ensemble avec le comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, je sais que ça se parler aussi dans plusieurs régions. On est à revoir aussi notre modèle d’affaires. Est-ce qu’on va s’asseoir avec les propriétaires de nos journaux locaux pour voir ce qu’on pourrait faire ensemble pour que ça soit facile, pour que tout le monde puisse lire les avis publics. Moins de 10% des gens, mais j’exagère je crois que c’est moins que ça, connaissent réellement les avis publics et comment ça se lit et surtout, à quoi ça sert», détaille Steve Lussier.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche s’est aussi dit préoccupé par l’espace de diffusion de l’information régionale.

«De notre côté ce qu’on veut signaler c’est le besoin de préserver l’espace médiatique régional, un espace de diffusion de l’information, mais aussi un espace de dialogue, et c’est ce que nous procurent les quotidiens, mais l’ensemble des médias régionaux», explique-t-il.

«Il faut aller plus loin que le simple placement publicitaire», ajoute-t-il.

«Portez vos culottes»

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, a de plus souligné l’importance d’avoir des journalistes qui habitent et vivent dans la région où ils travaillent.

«C’est essentiel pour assurer une information diversifiée. Plus vous enlevez de joueurs, plus vous affectez la qualité, la diversité de l’information à nos populations», insiste Mme Néron.

Elle dit croire à une forme de taxation imposée aux géants du web, les GAFA, sujet qui a été discuté au sommet du G7 au cours de la fin de semaine.

«C’est non seulement au niveau des médias écrits qu’il y a un impact, c’est également au niveau de toute notre fiscalité de notre ville, notre province. Ce sont des revenus dont on se prive comme société. C’est cette année qu’on doit prendre position», martèle la mairesse.

«Portez vos culottes et agissez», ajoute-t-elle en s’adressant directement aux politiciens fédéraux, actuellement en précampagne électorale, en concluant que les avis publics étaient toujours diffusés dans les journaux à Saguenay.

