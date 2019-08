Benoît Gagnon annonce qu’il se sépare

L’animateur Benoît Gagnon a annoncé sa rupture avec sa conjointe Jenna Shapiro sur Instagram, mercredi soir.

«On vient de passer huit années ensemble et à partir de maintenant on va avancer sur deux chemins différents», peut-on lire dans le message de ce dernier.

«Merci. C’est le premier mot qui me vient en tête. Merci pour l’amour, la confiance, la complicité et l’affection des dernières années. Merci pour le soutien et pour les bons mots quand c’était nécessaire», ajoute Benoît Gagnon.

L’animateur et sa conjointe sont les parents d’un jeune garçon: le petit Charles.

«Un autre GRAND merci [parce qu’] ensemble, on a donné vie. J’en suis très fier et t’es une maman extraordinaire. Notre plus grande réalisation pourra toujours compter sur nous», a-t-il d’ailleurs écrit dans sa publication.



«Je t’aimerai toujours @jennashapiroxo et je ne serai jamais très loin», a conclu l’animateur.

Benoît Gagnon est aussi le père de deux autres enfants, Mathieu et Sophie, qu’il a eu avec sa précédente conjointe, avec laquelle il est demeuré en couple pendant presque 20 ans.