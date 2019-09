Cinq randonnées à vélo parfaites pour toute la famille

L'été a beau s'achever bientôt, il reste encore de nombreuses belles fins de semaine pour emmener les enfants pédaler.

Voici cinq parcs régionaux du Québec qui se prêtent particulièrement bien à une sortie en famille à la journée.

1. Parc régional Val-David-Val-Morin, Laurentides

Certainement la plus ludique et la plus amusante des activités cyclistes, la randonnée en vélo de montagne s'adresse aux amoureux d'obstacles naturels (roches, racines, ruisseaux) et de sentiers étroits en forêt.

Pour bien débuter, le parc régional Val-David -Val-Morin propose plus de 35 km de sentiers de tous les niveaux entre les deux municipalités laurentiennes, ainsi qu'une «pump track», une piste composée de bosses et de virages relevés pour apprendre à manoeuvrer son vélo.

D'autres parcs régionaux des Laurentides proposent également de beaux parcours à vélo pour les familles : parc régional Montagne du Diable, parc régional de la Rivière-du-Nord, parc du Domaine Vert, etc.

Tarifs : 8 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins. Info : parcregional.com

2. Parc côtier Kiskotuk, Bas-Saint-Laurent

Considéré comme l'une des plus belles destinations pour rouler le long du fleuve en compagnie des oiseaux côtiers, le parc côtier Kiskotuk propose plusieurs sentiers de vélo, plats ou sinueux. Pour une balade originale à la journée, il est possible de se rendre sur l'île Verte en navette et de la sillonner sur 13 km de sentiers.

Pour plus de défi, le secteur des Faucons, sur la terre ferme, est dédié spécifiquement aux adeptes de vélo de montagne avec une nouvelle boucle de 5 km aménagée de manière sinueuse et ponctuée, elle aussi, de nombreux points de vue sur le fleuve.

Tarif : gratuit. Info : parckiskotuk.com

3. Parc régional Beauharnois-Salaberry

Longeant parfois le canal de Beauharnois, parfois le majestueux fleuve Saint-Laurent, le réseau cyclable de Beauharnois-Salaberry propose 140 kilomètres de piste asphaltée sur terrain plat - dont 72 km dans le parc régional -, accessible à toute la famille pour des randonnées d'une heure à une journée complète.

Les parents apprécieront les nombreuses haltes et aires d'observation de la faune et de la flore en chemin, ainsi que les navettes fluviales qui permettent de faire des excursions en vélo-croisière, histoire de prolonger un peu l'atmosphère des vacances!

Tarif : gratuit. Info : beauharnois-salaberry.com

4. Véloroute des Draveurs, Outaouais

Aménagée sur le tracé d'une ancienne voie ferrée, la Véloroute des Draveurs propose une balade de 72 km aménagée dans la vallée de la Gatineau, au nord du parc du même nom.

La surface est en poussière de pierre sur 44 km et nouvellement asphaltée sur 28 km, entre les municipalités de Messines et Gracefield. Le plus beau tronçon se trouve le long du beau lac Blue Sea où plusieurs haltes sont aménagées pour profiter de la vue.

Tarif : gratuit. Info : tourismevalleedelagatineau.com

5. Parc régional de la Rivière-Gentilly, Centre-du-Québec

Destination méconnue à mi-chemin entre Montréal et Québec, le parc régional de la Rivière-Gentilly s'est taillé une place parmi les destinations de vélo de montagne québécoises. Particulièrement pour les familles qui voudraient pédaler, mais également pour randonner le long de la rivière et même dormir en chalet ou en prêt-à-camper, sur place.

Pas moins de 24 kilomètres de sentiers très bien entretenus permettent de s'amuser, dont la piste familiale, pour débuter dans un superbe décor forestier. Une «pump track» permet également de s'échauffer sur une variété de bosses.

On peut louer sur place des vélos de montagne pour adultes et enfants, ainsi que des vélos sans pédales ou avec petites roues arrière pour les tout-petits.

Tarif : 8 $ par adulte, 4 $ pour les 6 à 17 ans, gratuit pour les plus petits. Info : rivieregentilly.com