Des locataires dénoncent les pratiques d’un groupe immobilier

Des locataires montréalais dénoncent différentes pratiques utilisées par le groupe immobilier LS Capital Group pour les inciter à quitter leur logement, alors qu’une audience à la Régie du logement pour leur évacuation durant 12 mois pour des travaux a lieu jeudi.

Selon les locataires, qui habitent dans les secteurs de Verdun et de Côte-des-Neiges, la compagnie a mis sur pied différentes stratégies afin de «vider le bâtiment de ses locataires» dans le but de faire de l’argent.

«C’est surtout d’arriver au recours de faire des travaux majeurs où on réclame que les locataires quittent plusieurs mois durant les travaux», explique Steve Baird, organisateur communautaire au Comité d’action des citoyens de Verdun (CACV).

«Ils savent que comme ça, si des locataires doivent se déplacer durant plusieurs mois, ils subissent déjà différentes pressions (...), ils ne reviendront pas dans leur logement et accepteront de quitter de façon permanente», illustre-t-il.

Aux yeux de la loi, il est possible d’avoir recours à une évacuation temporaire pour des travaux majeurs. Ces rénovations ne doivent toutefois pas être réalisées dans le but d’évincer les habitants des lieux.

«La spéculation immobilière et [l’embourgeoisement], doublés d’une pénurie de logements, créent une pression insoutenable qui est mise sur le dos des locataires», soutient de son côté Véronique Laflamme, porte-parole au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

David contre Goliath

Cécile Lahaie, locataire d’un immeuble de la rue Woodland, indique avoir vécu «beaucoup de stress». «Le bruit de la démolition et le harcèlement. Ce qu’ils veulent, c’est de nous mettre à la porte. Ils m’ont offert de revenir, mais dans un an», explique-t-elle en précisant que les frais de déménagement n’étaient pas couverts.

Félix-Antoine Carignan demeure dans un des immeubles achetés par LS Capital Group situé sur la 3e avenue dans l'arrondissement de Verdun, qu’il croit l’objet d’un «flip» immobilier. Ce dernier déplore également le laisser-aller dans l’entretien des plates-bandes, la présence d’herbe à poux et les déchets de construction sur le terrain.

M. Carignan considère qu’il s’agit d’un combat semblable à David contre Goliath. «On est dépassés par la situation, on se sent un peu abandonnés par les institutions et on se sent très tannés de devoir se battre et dépenser des frais d’avocats.»

Un ordre de cesser les travaux a été donné par la Ville mardi à un logement acheté par le groupe au mois de mars sur le boulevard Décarie, dans Côte-des-Neiges, alors que les travaux avaient lieu depuis le mois de juillet.

LS Capital Group n’a pas retourné les appels du «24 Heures» mercredi.