La CSDM et le projet de loi sur la laïcité de l'État

La Commission scolaire de Montréal tient mercredi soir son premier conseil des commissaires depuis qu’elle a annoncé que la loi sur la laïcité serait appliquée dès septembre.

C’est en juin dernier que le gouvernement a voté sa loi interdisant le port de signe religieux aux enseignants et aux directeurs des écoles primaires et secondaires publiques de la province.

La CSDM, la plus importante commission scolaire au Québec qui compte 191 établissements, 17 000 employés et 114 000 élèves, avait d’abord annoncé qu’elle allait prendre un an avant d’appliquer la loi.

Voilà qu’il y a près d’une semaine, la CSDM a finalement fait volte-face et décidé d’appliquer la loi dès la rentrée. Notons que la haute direction a l’obligation d’appliquer la loi.

Malgré tout, des commissaires s’opposent toujours à cette loi controversée qui craignent de perdre des enseignants.