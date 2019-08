La plus grande centrale solaire du Canada autorisée

Une entreprise de Calgary a reçu mardi l’autorisation de construire la plus grande centrale solaire du pays dans le sud de l’Alberta.

Greengate Power Corp. pourra entamer les travaux en 2020 de son projet de 500 millions $, situé proche du village de Lomond, dans le comté de Vulcan.

L’installation, nommée Tavers Solar d’une superficie de 1900 hectares pour 1,5 million de panneaux solaires générera 400 mégawatts (MW) d’électricité qui permettra de fournir l’électricité à 100 000 maisons dès 2021.

En termes de puissance, Travers Solar sera l’une des plus puissantes du monde.

«Nous pensons que Travers Solar amènera à l’Alberta d'importants investissements, emplois et de l’énergie propre et renouvelable, tout en renforçant la position de la province en tant que leader mondial dans les domaines de l'énergie et de l'environnement», a déclaré le président-directeur général, Dan Balaban, par voie de communiqué.

Greengate Power Corp. possède déjà plusieurs centrales éoliennes en Alberta et en Ontario, d’une capacité de 600 MW, ainsi qu’un projet de 300 MW en éolien en cours de construction en Alberta.