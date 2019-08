La tournée colossale pour Céline

La tournée de Céline Dion qui sera lancée officiellement le 18 septembre à Québec, s’annonce colossale, selon de nouvelles informations obtenues par TVA Nouvelles.

Éclairagistes, techniciens de son, et bien plus... Ils seront plus de 110 personnes à travailler sur la tournée. Céline ne sera pas seule sur scène non plus, puisque 14 musiciens accompagneront la diva et trois choristes chanteront avec elle.

Pour transporter tout l’équipement, la production utilisera 20 camions lourds et huit autobus.

Rappelons que Céline Dion lancera sa tournée au Centre Vidéotron. Elle sera en prestation les 18, 20 et 21 septembre. Il reste d’ailleurs encore quelques billets pour chacune des représentations.