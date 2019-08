SPCA de Montréal: 150 ans de lutte pour les animaux

La SPCA de Montréal a été initialement créée pour protéger les chevaux, qui étaient nombreux à travers la ville à une certaine époque. Aujourd'hui, sa mission a évidemment beaucoup changé : tour d'horizon sur cette institution qui lutte pour le bien-être des animaux depuis 150 ans.

Dans son livre «Au nom des animaux: l'histoire de la SPCA de Montréal 1869-2019», Virginie Simoneau-Gilbert a retracé la genèse de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).

En moins d’un an et demi, l’étudiante à la maîtrise en philosophie de l’éthique animale a publié ce livre, motivée par un «intérêt de longue date».

«Je suis fille unique donc mes parents m’ont entouré d’animaux quand j’étais petite», a-t-elle raconté. La cohabitation avec les animaux l’aura sensibilisée à leurs intérêts et leurs besoins en tant qu’«êtres sensibles».

Vers un refuge

La SPCA a été créée en 1869 pour protéger les chevaux «souvent négligés» qui étaient requis pour la majorité des services de la ville. «Il y a avait des gens qui étaient heurtés de voir des chevaux aussi mal traités et qui se sont dit: on va se réunir et fonder la SPCA de Montréal», a expliqué Mme Simoneau-Gilbert.

C’est seulement en 1914 que la SPCA est devenue un refuge comme on le connaît aujourd’hui.

Cougars, phoque et guerres mondiales

Plusieurs animaux inusités ont reçu des soins de la SPCA au fil de son histoire. En 1987, elle a reçu deux cougars, ainsi qu’un phoque, surnommé Julius, qui s’était égaré dans le port de Montréal.

«Durant l’Expo 67, la SPCA était chargée de veiller au bien-être des animaux utilisés par les différents pavillons», a mentionné également Mme Simoneau-Gilbert.

La SPCA a aussi joué un rôle dans les deux guerres mondiales. «Durant la Première Guerre mondiale, la SPCA inspectait les chevaux qui étaient à Montréal et qui attendaient d’être envoyés en Europe par bateau», a indiqué Mme Simoneau-Gilbert.

De nombreux chiens ont été abandonnés durant la Seconde Guerre mondiale en raison du rationnement de la nourriture, et la SPCA a distribué des dépliants expliquant quoi faire avec ses animaux en cas d'attaque aérienne.

Stérilisation et l’adoption

Selon Mme Simoneau-Gilbert, la SPCA a fortement travaillé pour sensibiliser les citoyens à la stérilisation et à l’adoption. «Dans les premières années, la plupart des animaux qui étaient reçus à la SPCA étaient euthanasiés parce que personne n’était sensibilisé à l’importance d’adopter un animal et non d’en acheter un.»

Dans les années 70 et 80, il arrivait que 100 000 animaux par année soient acheminés à la SPCA. Ils étaient fréquemment envoyés dans des chambres à gaz, qui ont été fermées en 1992. En 1979, un premier programme de stérilisation incitatif a été lancé. La stérilisation est devenue obligatoire au refuge en 2008.

Grâce à la stérilisation et à la sensibilisation à l'importance d'adopter, le taux de survie des animaux de la SPCA se trouve maintenant à 90 %.