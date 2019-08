Un caporal soupçonné d’appartenir à un groupe néonazi porté disparu

Le caporal Patrik Mathews, qui est soupçonné d’appartenir à un groupe néonazi, a été chassé des Forces armées canadiennes (FAC), a confirmé la Défense nationale, mercredi.

«Le caporal Mathews a été avisé qu’il était relevé de ses fonctions. Ce qui veut dire qu’il ne participera plus à aucune activité militaire et qu’il ne retournera pas travailler. Cette mesure a été jugée nécessaire, compte tenu de la gravité des allégations et du risque pour le moral et la cohésion de l’unité», a précisé le ministère fédéral à l’Agence QMI dans une déclaration envoyée par courriel.

«L'enquête étant en cours, il serait inapproprié de commenter davantage», a ajouté la Défense nationale, qui tente de déterminer si l’homme de 26 ans, rattaché à la base de Winnipeg, a commis des impairs au sein de l’armée.

Elle a cependant mentionné qu’une «conduite haineuse, manifestée par des mots ou des actes, est totalement incompatible avec les valeurs et la culture des Forces» et que «nous ne la tolérerons sous aucune forme».

Selon des informations du «Winnipeg Free Press», le caporal Patrik Mathews a participé à des campagnes de recrutement pour le groupe d’extrême droite «The Base», une organisation paramilitaire qui regroupe des suprématistes blancs.

À la suite des révélations du quotidien, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a effectué une perquisition dans sa maison à Beauséjour au Manitoba, le 19 août, où des armes à feu auraient été saisies. Ce sapeur de combat de la réserve a été brièvement arrêté, mais libéré sans accusation. La GRC poursuit son enquête à ce sujet.

Disparition

Même s’il ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrestation, Patrick Mathews demeure introuvable depuis samedi dernier. Inquiète de son sort et de ne pas avoir de ses nouvelles, sa famille a contacté les autorités lundi, lesquelles ont alors lancé un avis de recherche pour cet homme vivant à 60 km de route au nord-est de Winnipeg.

«C’est une enquête pour une personne disparue. Il n’y a pas de mandat d’arrestation et il n’y a pas des accusations en instance contre cet individu», a précisé la GRC dans son avis de recherche.

La police lui a demandé de les contacter pour s’assurer qu’il est sain et sauf.