Un ruisseau inquiète à Magog

Des riverains de Magog demandent plus d'argent et des actions concrètes pour protéger le ruisseau Castle, où l’on retrouve de plus en plus de sédiments.

Après les crues ou de fortes pluies, les sédiments sont nombreux et bien visibles sur le cours d'eau de 7 km, qui s'étend du Mont-Orford jusqu'à l'embouchure lac Memphrémagog.

Les conséquences commencent à se faire sentir. La baignade est quasi-impossible près de plusieurs plages du secteur.

L'Association pour la protection et l'aménagement du ruisseau Castle craint aussi la prolifération des algues et l'augmentation de maladies, comme celle de la dermatite du baigneur. Selon elle, les travaux effectués sur les routes près du ruisseau et sur la montagne provoquent ce déplacement anormal des sédiments.

Le regroupement souhaite que 15 % du budget des travaux près des cours d'eau soit consacré à des mesures d'atténuation: une idée que la ville de Magog accueille favorablement.

Des rencontres avec des élus provinciaux sont prévues dans les prochains jours.