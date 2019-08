32 chantiers majeurs à Montréal pendant la fête du Travail

Les automobilistes devront redoubler de patience lors du week-end de la fête du Travail, alors que de nombreux chantiers ralentissent les déplacements dans le Grand Montréal.

La Ville de Montréal est responsable d’environ 25% de tous les chantiers sur l’île, ce qui signifie qu’environ 1600 chantiers (contrats publics et privés tous confondus) occupent le territoire.

Questionné à ce sujet par TVA Nouvelles, le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, est bien conscient des inconvénients occasionnée pour les automobilistes qui parcourent les routes de la métropole : «Les usagers de la route trouvent qu’il y a beaucoup de cônes oranges. Par contre, si on ne réalise pas ces travaux-là de façon planifiée et coordonnée, on va les faire de toute façon. On va les faire en urgence, en catastrophe, en rattrapage.»

Parmi ce lots de chantiers, les plus importants demeurent l’autoroute 40, l’échangeur Turcot, les autoroutes 10, 15 et 132, le pont Jacques-Cartier et l’autoroute 10.

-Avec les informations d'Andy St-André