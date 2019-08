Andrew Scheer précise sa pensée sur l’avortement

Les députés conservateurs auront le droit de soumettre des projets de loi sur l’avortement, mais Andrew Scheer assure qu’il va tenter de bloquer toute tentative pour changer la loi s’il est élu premier ministre.

«Comme premier ministre, je vais toujours m’opposer à une mesure qui rouvre ce genre de débats», a soutenu jeudi le chef conservateur lors d’un point de presse à Toronto.

Ce dernier n’a toutefois pas précisé ce qu'il ferait si ses députés déposaient un projet de loi en ce sens.

Questionné par les journalistes sur la position de sa formation sur l’avortement et le mariage entre personnes de même sexe, M. Scheer a assuré que celle-ci restait la même que sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

«Les députés ont le droit de s’exprimer sur des questions de conscience, mais un gouvernement conservateur va toujours s’assurer que ces débats ne seront pas rouverts», a-t-il réitéré.

Le chef de parti a aussi soutenu jeudi que tous les Canadiens avaient les mêmes droits devant la loi, mais n’a pas renié ses propos tenus dans une vidéo de 2005, partagée par les libéraux, où il s’opposait au mariage gai.

Diversion des libéraux

Andrew Scheer s’en est pris aux libéraux, les accusant de vouloir faire diversion sur leurs propres scandales et de vouloir diviser les Canadiens.

Ceux-ci tenteraient «de détourner l’attention de leurs antécédents d’échecs, de corruptions et de scandales», a-t-il lancé.

Andrew Scheer a ajouté que le parti de Justin Trudeau tentait de créer des situations hypothétiques et que lui travaillait de façon unie avec son caucus conservateur.

Vidéo

La ministre du Tourisme, Mélanie Joly, a publié plus tôt jeudi une vidéo de Scott Hayward, de l’organisation pro-vie Right Now, qui soutient en entrevue qu’Andrew Scheer permettrait le vote libre de ses députés conservateurs advenant le dépôt d’un projet de loi sur l’avortement.

Le débat sur l’avortement a été relancé plutôt cette semaine alors que le lieutenant québécois Alain Rayes avait tenu des propos contraires à ceux de son chef.

Le député avait assuré samedi dans les pages du «Journal de Montréal» qu’Andrew Scheer «a confirmé qu’il ne permettrait pas à l’un de ses députés de présenter un projet de loi antiavortement».

Au contraire, le chef conservateur autoriserait les députés d’arrière-ban à présenter un projet de loi en ce sens. L’incohérence avait été relevée par le HuffPost. M. Rayes avait alors reconnu ne pas avoir bien présenté la politique de son parti.