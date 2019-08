Annulation d’un souper caritatif qui visait à nourrir 200 personnes

Une épluchette de maïs visant à nourrir près de 200 personnes dans le besoin dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension n'aura finalement pas lieu lundi prochain, faute de temps et d'espace pour accueillir tous ces gens.

Jean-René Bernier organise depuis quelques années des événements afin de venir en aide aux plus pauvres et pour combattre la solitude. L'an dernier, celui qui est un ancien sans-abri avait organisé un souper au Bistro L'Enchanteur. À moins de 10 jours d'avis, le restaurateur lui a indiqué qu'en raison de contraintes opérationnelles, l'événement ne pouvait s'y tenir.

Celui qui travaille depuis trois mois sur le projet s'est alors tourné vers le Marché Jean-Talon. Rencontré jeudi matin, il explique avoir décidé de reporter l'événement au mois d'octobre en raison de la complexité des démarches avec le Marché Jean-Talon.

«Ce qui est plate, c'est que j'avais déjà des ententes avec des marchands pour la nourriture», a-t-il indiqué au «24 Heures».

À quelques jours de l'événement, il était difficile pour le Marché Jean-Talon d'accueillir ce souper.

Le directeur de l'exploitation au Marché Jean-Talon confirme que l'absence d'un conseil d'administration et le manque d'informations concrètes sur le projet ont mis un frein aux discussions avec M. Bernier.

«Opérationnellement, à cinq jours d'avis, sans organisme qui chapeaute le projet, on ne peut pas embarquer», a souligné Luc Beauparlant. Ce dernier ne ferme pas la porte à collaborer à la réalisation de ce type de projet dans le futur.

Des billets étaient vendus au coût de 40 $. Les profils amassés devaient être redistribués en parts égales entre l'organisme La Maison Bleue et pour la réalisation d'un projet entre M. Bernier et le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Québec).

Remis en octobre

«Les administrateurs du Marché Jean-Talon n'ont pas le mandat et les compétences pour gérer un tel événement», a déploré un des commerçants rencontrés sur place qui a voulu taire son identité. «C'est le temps des récoltes, les gens veulent contribuer à ce type d'initiative», a-t-il expliqué, en ajoutant être prêt à soutenir M. Bernier.

Du côté de La Maison Bleue, on mentionne qu'il était censé y amener des familles demandeuses d'asile. «L’an dernier, près de 25 familles avaient participé à l’événement [au Bistro l’Enchanteur], on aurait aimé encore participer cette année», a résumé Anne-Marie Bellemare, travailleuse sociale pour l'organisme, qui a pour mission de réduire les inégalités sociales.

Jean-René Bernier ne baisse pas les bras pour autant. Il souhaite que l'événement puisse se tenir en octobre à un endroit qui reste à déterminer.

Le travail de Jean-René Bernier a déjà été reconnu. Le septième épisode de la deuxième saison de la série docu-réalité «Face à la rue», diffusée sur MOI&cie, est consacré à son parcours.