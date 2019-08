Bond des profits chez BRP

Les profits ont fortement bondi chez Bombardier Produits Récréatifs (BRP) au deuxième trimestre.

Le bénéfice net a augmenté de 52,3 millions $ par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 93,3 millions $.

Le bénéfice dilué par action a été de 0,96 $, une hausse de 0,55 $, soit 134,1 %, par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier.

«Nous avons une fois de plus enregistré une solide performance financière et des résultats records pour notre deuxième trimestre, portés par le succès de nos véhicules hors route et sur route Can-Am, notamment grâce à la croissance vigoureuse de notre catégorie de véhicules côte à côte, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe occidentale», a affirmé le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, par communiqué, jeudi.

«Nos efforts et notre engagement à bâtir notre stratégie de véhicules côte à côte au cours des quatre dernières années ont porté leurs fruits et nous avons l’intention de maintenir notre rythme soutenu en matière d’innovation», a-t-il ajouté.

Les revenus de l'entreprise québécoise ont aussi gonflé au dernier trimestre par rapport à la même époque l’an dernier. Ils ont grimpé de 252,5 millions $, une hausse de 20,9 %, pour s’établir à 1,459 milliards $.