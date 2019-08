«C’est quand même hallucinant une rentrée comme celle-ci!»

La rentrée éprouvante d’une mère de Rosemont à Montréal qui a appris à la dernière minute que ses enfants n’avaient plus de place dans leur école de quartier a fait réagir jusqu'à Québec, jeudi.

À LIRE ÉGALEMENT

Forcée de trouver une école pour ses enfants en 36 heures

La porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Marwah Rizqy, a accusé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, de ne pas se concentrer sur les priorités telles que le manque d’enseignants et de locaux.

«Une mère dans Rosemont n’a plus de place dans l’école de quartier pour ses enfants. Elle doit prendre le Bixi pour trouver une place à l’école. C’est quand même hallucinant une rentrée scolaire comme celle-ci. Je comprends qu’il y a une obsession pour la maternelle 4 ans, mais ça fait plusieurs mois qu’on demande au ministre de l’Éducation d’avoir les bonnes priorités. Ça nous prend d’abord et avant tout des enseignants dans les classes, ça nous prend aussi plus de locaux», a-t-elle déclaré devant la presse.

«Il ne réalise pas en ce moment que dans les grands centres urbains, à Montréal, il n’y a plus de place et il nous manque des enseignants. La seule chose dont il nous parle, c’est des maternelles 4 ans. Il refuse d’entendre raison! La seule personne qui est surprise aujourd’hui de ne pas avoir d’enseignant dans les classes, c’est le ministre de l’Éducation», a-t-elle ajouté.

***Le ministre de l'Éducation sera en entrevue à LCN à 15h***