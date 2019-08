Éducation: de plus en plus cher pour de moins en moins d'élèves

Les dépenses en éducation n'ont cessé de grimper entre 2006 et 2016, même si le nombre d'élèves sur les bancs d'école a décru pendant cette période, s'est inquiété l'institut économique de Montréal (IEDM) dans une nouvelle étude publiée jeudi.

Selon les données cumulées par l'organisme de réflexion, le montant dépensé en éducation s'est accru de 14,1 % au cours de la période étudiée, tandis que le nombre d'élèves a chuté de 3,6 %.

Ces chiffres inquiètent l'IEDM, qui note que le nombre d'étudiants pourrait augmenter de 7 % au cours des cinq prochaines années.

«La trajectoire des dépenses en éducation a été vertigineuse au cours des dernières années et l'arrivée d'un plus grand nombre d'élèves va exacerber la situation», a souligné Miguel Ouellette, chercheur associé à l'IEDM et coauteur de l'étude, dans un communiqué.

L'organisme suggère de s'inspirer de la Suède pour améliorer la situation. Dans ce pays scandinave, les écoles sont en concurrence et sont financées par l'État en fonction du nombre d'élèves qu'elles parviennent à attirer, ce qui les force à travailler pour devenir les plus attrayantes possible.

«Les gestionnaires doivent sans cesse trouver de nouvelles façons de satisfaire les besoins des élèves et de leurs parents, puisque ceux-ci sont libres de choisir une autre école», a noté M. Ouellette.

Un tel système pourrait être implanté au Québec, où les élèves doivent aller à une école qui leur est attribuée en fonction de leur code postal.

«Encourager la concurrence entre les établissements scolaires [...] pourrait faire augmenter le taux de réussite, tout en favorisant un meilleur contrôle des dépenses, comme cela s'est produit [en Suède]», estime le chercheur.