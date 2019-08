VIDÉO | Une détenue forcée d'accoucher seule dans sa cellule

Une femme du Colorado a intenté une poursuite judiciaire contre une prison du Denver puisqu’elle aurait été contrainte d’accoucher seule dans une cellule.

Le personnel aurait ignoré ses appels à l’aide et n’aurait pas appelé une ambulance, selon CNN.

Dans sa plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral, Diana Sanchez affirme que la naissance de son petit garçon le 31 juillet 2018 s’est transformée en «cauchemar de terreur inutile, douleur et humiliation.»

Le document de la poursuite stipule que «Madame Sanchez a été contrainte d’accoucher de son bébé sur un banc froid et dur, à deux pas des toilettes, dans une cellule de la prison de Denver County et ce, toute seule et sans suivi médical.»

Une vidéo de surveillance a capté l’événement de A à Z, alors qu’on peut apercevoir la femme se tordant de douleur en tentant de retirer son pantalon et donner naissance à son fils sur un simple drap.