Festival international du film black de Montréal: une représentativité loin d’être atteinte

Un an après la controverse entourant la présentation de la pièce «SLAV» au Théâtre du Nouveau Monde (TNM), beaucoup reste encore à faire pour assurer une meilleure diversité à la télévision comme au cinéma selon Fabienne Colas, présidente fondatrice du Festival international du film black de Montréal (FIFBM).

«"SLAV", c’était bien d’avoir cette conversation-là, ça a fait son cheminement en termes de prises de conscience, les gens comprennent qu’il y a des sensibilités et que l’on ne peut pas faire n’importe quoi n’importe comment», a indiqué d’emblée Fabienne Colas, en marge du lancement du festival.

Cela dit, si le débat a permis d’ouvrir bien grande la question de la représentativité, il reste encore bien des choses à faire selon la fondatrice de l’événement.

«Je pense que ça a évolué, bien sûr, mais on est encore vraiment loin de là où on devrait être, a poursuivi Fabienne Colas. Si on est encore capable de les compter sur les doigts d’une main [les personnages à l’écran issus de la diversité], c’est qu’on n’est pas rendu du tout.»

«Il y a des gens qui pensent que la diversité c’est de la charité. Pas du tout, c’est une part de marché que les médias, que les télévisions doivent aller conquérir parce que quand on ne se voit pas à la télévision, on ne la regarde plus. On va regarder à la place ABC, CNN, TV5, on va regarder ailleurs en fait et on ne veut pas ça. On veut que la télévision québécoise puisse retenir son auditoire et que le public puisse sentir que c'est sa télé.»

Prise de conscience

Malgré tout, la controverse entourant la pièce de théâtre aura eu à tout le moins le mérite de nourrir la réflexion.

«Oui, on a avancé dans les mentalités un peu, ça a été très polarisant, il y a des gens qui sont campés d’un côté ou de l’autre, mais ça a quand même permis à bien des gens d’avoir une prise de conscience et aujourd’hui les gens comprennent qu’il faut plus d’inclusion dès le processus de recherche. Ça aura eu cet impact-là», a dit Fabienne Colas.

«Après, je pense qu’il faut continuer à éduquer les gens qui ne comprennent pas exactement ce qu’il y avait derrière tout ça. L’intention n’était pas malsaine. L’intention, c’était juste de dire: écoutez, si vous voulez célébrer mon anniversaire, vous ne pouvez pas me dire tout le monde sauf moi. C’est comme si on organisait mon party, mais que je n’y étais pas.»