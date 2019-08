Forever 21 sur le bord de la faillite

La marque Forever 21 qui possède six boutiques au Québec se préparerait à déclarer faillite aux États-Unis, rapporte Bloomberg, le site d’informations spécialisées en finances.

Selon les informations du média spécialisé, les liquidités du détaillant de mode diminuent et les options afin de redresser sa situation financière sont de moins en moins nombreuses.

Forever 21 serait en pourparlers afin d’obtenir du financement supplémentaire et collaborerait avec plusieurs conseillers afin de restructurer sa dette, mais ces négociations seraient dans une impasse.

Le détaillant de mode a refusé d’émettre des commentaires.

Cette annonce de difficultés pour Forever 21 sème l’inquiétude chez les propriétaires de grands centres commerciaux américains puisque le détaillant est l’un des plus importants locataires.

Une vague de fermetures de boutiques aux États-Unis a considérablement fait chuter les revenus des centres commerciaux.

Forever 21 a été fondé en 1984 et opère plus de 800 magasins aux États-Unis, Canada, en Asie et en Amérique latine.