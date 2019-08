Le fisc ne lâche pas contre Catania

Revenu Québec digère mal d’avoir été varlopé par une juge qui a retiré près de 1000 accusations de fraude fiscale dans le dossier de l’entreprise en construction Frank Catania et réclame le renversement de la décision et la tenue d’un procès.

«Le tribunal de première instance a commis une erreur», répète à une vingtaine de reprises Revenu Québec dans sa demande d’appel déposée hier au palais de justice de Longueuil.

Le mois dernier, le fisc provincial avait été durement critiqué pour avoir fait traîner inutilement un important dossier de fraude fiscale découlant d’une enquête de l’UPAC.

Revenu Québec reprochait à l’entreprise et ses administrateurs «d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir illégalement obtenu des crédits de taxe» entre 2005 et 2009.

L’entreprise risquait 12,5 millions $ d’amende. Les accusés Paolo Catania, André Fortin, Pasquale Fedele, David Chartrand, Martin D’Aoust et Pascal Patrice étaient même passibles de peines d’emprisonnement.

Interminables délais

Les accusations avaient été déposées en 2013, mais le dossier a depuis traîné, au point que la juge Magali Lepage avait qualifié les délais de déraisonnables.

Elle avait vertement critiqué Revenu Québec pour sa «stratégie à l’objectif à tout le moins nébuleux», pour avoir créé un «climat de désorganisation certaine qui frôle dangereusement l’irrévérence», ou encore pour son «manque de cohérence».

«[Le fisc] n’a pas fait la démonstration qu’il est en contrôle d’un plan réaliste et efficace pour réduire les délais», avait noté la juge.

Face à ce constat, la magistrate a ordonné l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables.

Le Bureau de la ministre de la Justice avait affirmé être conscient que ce genre de décision peut miner la confiance des Québécois vis-à-vis du réseau de justice, tandis que la ministre Sonia LeBel a rappelé que le ministère travaillait à améliorer la situation dans le système de justice.

Revenu Québec s’était pour sa part borné à dire qu’il prenait acte du jugement et qu’il allait l’analyser.

Mais hier, il a répondu au jugement en reprochant à la juge une panoplie d’erreurs.

Dans la demande d’appel obtenue par Le Journal, le fisc québécois reproche ainsi à la magistrate des «conclusions mal fondées», tout en affirmant que le dossier était complexe, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement.

Il s’est également défendu d’avoir fait un «choix stratégique inopportun» en faisant appel d’une requête «dans le but de simplement provoquer le report de dates déjà fixées».

Revenu Québec assure d’ailleurs qu’il avait un plan concret, contrairement aux constats de la juge Lepage.

«[La juge] a commis une erreur [...] en reprochant aux poursuivantes leur manque de proactivité, inaction ou absence de diligence», peut-on lire dans le document.

La cause pourrait être entendue d’ici les prochains mois au palais de justice de Longueuil.

Ce que Revenu Québec reproche à la juge

- D’avoir conclu qu’un arrêt des procédures était la solution.

- D’avoir estimé que la cause n’était pas complexe.

- D’avoir jugé que Revenu Québec n’avait pas de plan concret.

- D’avoir reproché à Revenu Québec un manque de proactivité.

- De l’avoir tenu responsable de certains délais.

- De ne pas avoir tenu compte de la présentation tardive de la demande en arrêt des procédures.