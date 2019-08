Le traversier «F.-A.-Gauthier» pourrait reprendre du service avant l'hiver

Le traversier «F.-A.-Gauthier» devrait reprendre du service avant le début de l'hiver entre Matane et la Côte-Nord. Les travaux de réparation du bris majeur aux propulseurs survenu en décembre dernier respectent les échéanciers.

Selon la Société des traversiers du Québec (STQ), l'ouvrage avance à la vitesse prévue. Le remontage des propulseurs est très avancé, si bien que la STQ a bon espoir de pouvoir remettre en service le traversier avant l'hiver.

Le «F.-A.-Gauthier» se trouve toujours en cale sèche. Compte tenu des circonstances, des travaux qui devaient être effectués lors d'un passage en cale sèche en 2020 ont été devancés, afin d'éviter des arrêts prolongés du navire lors de sa remise en service.

La STQ devra tout de même faire les arrêts techniques obligatoires l’an prochain.

Entre temps, le navire «Saaremaa 1» est en service entre Matane et la Côte-Nord depuis plus d’un mois et demi. Il offre un service fiable et apprécié des usagers, selon la STQ.