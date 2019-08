Ontario: la fin du cellulaire dans les classes dès novembre

L'utilisation de cellulaires et autres appareils mobiles personnels sera interdite dans les salles de classe de l’Ontario à compter du 4 novembre prochain.

Le gouvernement ontarien en a fait l’annonce jeudi en précisant que la restriction concerne les heures d'enseignement à l'école.

Cependant, il y aura des exceptions «si le téléphone cellulaire est nécessaire pour des raisons de santé ou médicales, pour appuyer les élèves ayant des besoins particuliers ou à des fins éducatives selon les directives du personnel enseignant», a-t-on précisé dans un communiqué.

Selon une enquête du ministère de l'Éducation de l'Ontario, 97 % des répondants souhaitaient que l'utilisation des cellulaires fasse l'objet d'une restriction, sous une forme ou une autre.

«Lorsqu'ils sont en classe, les élèves doivent se concentrer sur leurs études et non sur les médias sociaux, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario. C'est pourquoi nous limitons l'utilisation des cellulaires et des autres appareils mobiles personnels dans les classes, tout en veillant à ce que la technologie soit accessible pour aider les élèves à réussir dans l'économie numérique et le marché du travail moderne.»