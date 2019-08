Pierre Karl Péladeau répond à Catherine Dorion

Le chef de la direction et propriétaire de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a commenté, jeudi, à QUB radio, son échange médiatisé avec la députée de Québec solidaire Catherine Dorion.

Au micro de Mario Dumont, jeudi, M. Péladeau est revenu sur la réponse qu’il a donnée mercredi à la députée de Taschereau.

«Elle avait deux minutes et quart. Pendant deux minutes, elle est intervenue. C’est ce que j’ai appelé se donner en spectacle. Ce qu’elle raconte, j’en sais rien du tout. Ce que je sais, par contre, quand on dit [que l’autocensure est] une culture d’entreprise, je pense qu’on est complètement à côté de ses pompes», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, M. Péladeau a tenu à rappeler que les médias de Québécor offrent une très grande diversité d’opinions.

«S’il y a quelqu’un, une organisation, susceptible d’offrir la liberté la plus élargie et les points de vue les plus différents, je pense que c’est Québecor. Il va y avoir des syndicalistes, il va y avoir des fédéralistes, il va y avoir des souverainistes, il va y avoir des gens de droite de l’Institut économique de Montréal, il va y avoir même Catherine Dorion qui a blogué de nombreuses années», a-t-il ajouté.

Lors de son passage à la commission parlementaire sur l’avenir des médias de M. Péladeau, mercredi, Catherine Dorion a raconté son expérience à titre de blogueuse pour le «Journal» d’août 2016 à mars 2018.

Elle a déclaré qu’un cadre lui avait indiqué, lors de trois moments distincts, qu’elle ne pouvait parler de Pierre Karl Péladeau, qu’elle ne pouvait pas critiquer les autres chroniqueurs de l’entreprise et qu’elle ne pouvait pas «mordre la main qui [la] nourrit».

Jeudi, elle a renchéri en déclarant qu’elle croyait qu’une «culture d’autocensure» régnait chez Québecor.