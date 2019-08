Walmart lance à son tour son service de livraison d'épicerie

Walmart Canada a décidé d'emboîter le pas aux chaînes Metro et IGA en déployant, à son tour, un service de livraison d'épicerie, pour l'instant limité à l'île de Montréal.

Le nouveau service lancé jeudi permet aux clients de Walmart de se faire livrer leur épicerie à domicile, et ce, peu importe le mode d'achat.

«Que nos clients décident de faire des achats en succursale ou en ligne, ou encore d'opter pour la cueillette ou la livraison de leur épicerie, nous souhaitons faire de Walmart l'endroit le plus simple et le plus pratique pour magasiner pour tout ce dont ils ont besoin», a expliqué Daryl Porter, vice-président de l'exploitation omnicanal et du commerce électronique chez Walmart.

Les clients de Walmart devront débourser 9,97 $ pour se faire livrer leur épicerie, pour une commande d'une valeur minimale de 50 $, avant les taxes.

Le déploiement de ce nouveau service au Québec fait en sorte que Walmart est désormais en mesure de livrer des produits d'épicerie dans toutes les provinces du pays.