WSP met la main sur une entreprise américaine d’experts-conseils en environnement

WSP accentue sa présence mondiale avec l’achat d’Ecology and Environment (E & E), une compagnie d’experts-conseils en environnement américaine.

La firme d’ingénierie montréalaise déboursera 65,1 millions US pour cette entreprise qui possède environ 775 employés, principalement aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine.

Ecology and Environment a généré des revenus nets de 73,5 millions $ US en 2018. Environ 80 % d’entre eux proviennent des États-Unis.

«Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de notre Plan stratégique mondial 2019-2021, nous permettra d'accroître à la fois notre offre de services-conseils stratégiques et notre présence aux États-Unis, plus particulièrement notre exposition au secteur gouvernemental américain. E & E, qui est reconnue pour son expertise en environnement, a développé une expérience concrète dans des secteurs et services que WSP avait ciblés pour sa croissance, tel que l’évaluation de l’impact environnemental, la planification et la gestion des urgences, ainsi que la restauration des sites», a précisé le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux.

Parmi les projets sur lesquels travaille E & E, on retrouve des travaux concernant des éoliennes en mer de l'État de New York, la planification de l'adaptation au changement climatique en Californie, ainsi que des ouvrages des agences fédérales telles que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine et la Marine américaine.