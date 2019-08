10 ans de prison pour un agresseur sexuel en série qui sévit depuis 2011

Un agresseur sexuel en série qui s’en était pris à une femme en pleine nuit il y a huit ans et qui avait finalement été épinglé en novembre dernier a été condamné à 10 ans de détention, ce qui met fin à des années d’angoisse pour ses trois victimes.

C’est une longue enquête de la police de Québec qui a finalement été bouclée lorsque Charles Sylvain-Trépanier a plaidé coupable vendredi. Il s’agissait d’un «cold case» que le SPVQ s'est efforcé de résoudre en déployant beaucoup d’efforts ces dernières années.

Le 11 juillet 2011, Trépanier s’était d’abord rendu dans une résidence de Cap-Rouge pour commettre un vol. Un portable et un passeport avaient alors été volés. Toutefois, ayant observé la photo du passeport, il avait décidé trois semaines plus tard de retourner sur les lieux dans le but de commettre une agression sexuelle.

L’accusé était entré par une fenêtre arrière de la résidence en pleine nuit, s’était rendu dans la chambre de sa victime qui dormait et avait placé une main sur sa bouche en se couchant sur elle. La victime avait cependant profité d’un moment d’inattention de son agresseur pour sortir du lit et crier par la fenêtre de sa chambre.

Trépanier, saisi, avait immédiatement quitté la maison, laissant cependant derrière lui un masque qu'il avait utilisé pour ne pas être reconnu.

Deux ans plus tard

L’homme de 41 ans a récidivé deux ans plus tard à Sillery, en s’introduisant par l’arrière dans une autre résidence, en pleine nuit. L’accusé a soutenu que son objectif était d’abord de commettre un vol, mais des agressions ont eu lieu contre une femme de 92 ans qui se trouvait dans sa chambre.

Trépanier avait touché les seins et le ventre de la dame avant qu'elle ne se réveille. L’agresseur avait quitté les lieux en laissant cette fois un foulard. La troisième agression s’est produite dans des circonstances semblables en juillet 2017, dans le secteur Maizerets.

Il avait demandé à une dame de 74 ans chez qui il s’était introduit de nuit s’il pouvait lui toucher les seins. Cette dernière lui avait dit: «Je n’ai même pas de seins.» Il avait quitté l’endroit quelques minutes plus tard.

À cet endroit, l’accusé avait cette fois laissé une casquette. Or de l'ADN prélevé sur cette casquette avait permis que l'on rattache ce cas aux deux autres. La police de Québec avait mis la main sur Trépanier à Saint-Hyacinthe en novembre 2018. Les circonstances de l’arrestation n'avaient pas été précisées.

«Je ne me cacherai pas derrière des justifications», a lu brièvement l’accusé, disant avoir «honte» et être «vraiment désolé» avant d'ajouter: «Je leur demande pardon.» Sylvain-Trépanier s’est présenté devant la juge avec une sérieuse blessure sous l’œil gauche.

Une peine de 10 ans de pénitencier lui a été imposée. La victime de 2011 était présente lors de la procédure, mais a rapidement quitté les lieux après le prononcé de la peine. Les deux femmes âgées sont aujourd’hui dans un état de santé précaire, a indiqué la procureure Mélanie Dufour.