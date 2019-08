Assez de drogue pour tuer 14 millions de personnes, une saisie record

Les autorités de la Virginie ont effectué une saisie record, mettant la main sur assez de drogues pour tuer 14 millions de personnes.

Plus exactement, les policiers se sont saisis de 30 kilos de fentanyl, 30 kilos d’héroïne, 5 kilos de cocaïne, 24 armes à feu et 700 000 dollars américains lors d’une opération baptisée «Cookout».

«Grâce à cette saisie de narcotiques illicites, cette opération contribue à sauver des vies ici et ailleurs», s’est réjoui le procureur général Zachary Terwilliger, en entrevue avec NBC.

Le trafic de stupéfiants a commencé en 2016, selon les accusations. Les suspects auraient acheté les drogues en provenant du Mexique, de la Californie et de New York. En Virginie, ils déplaçaient les narcotiques à l’aide de trappes dissimulées dans des voitures et faisaient des affaires dans des stationnements vides et des propriétés.

«Les 106 accusations portées démontrent clairement que cette contrebande dangereuse et illégale avait des impacts directs dans nos quartiers et notre communauté», a indiqué Michael K. Lamonea, un agent responsable des dossiers reliés à la sécurité intérieure.

La descente a mené à l’arrestation de 35 personnes, présentement détenues.