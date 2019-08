Harvey Weinstein: Le film inspiré par son scandale présenté au Festival de Telluride

«The Assistant», le film basé sur le scandale Harvey Weinstein, est projeté aujourd’hui lors du Festival du Film de Telluride, dans le Colorado.

Réalisé par la star des documentaires Kitty Green, ce drame fictionnel suit une journée dans la vie d'une récente diplômée d'université et productrice en devenir, interprétée par Julia Garner, qui décroche le travail de son rêve en tant qu'assistante d'une pointure du divertissement. Lorsqu'elle découvre les tendances abusives et les comportements prédateurs de son employeur, elle se bat pour le dénoncer, mais découvre qu'elle ne fait pas le poids face au titan du secteur.

Abordant la préparation du film, Kitty Green a expliqué qu'elle avait passé six mois à faire des recherches sur le projet et qu'elle avait commencé dès que les accusations de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein avaient commencé à faire surface en 2017

«J'étais au téléphone tout le temps pour lire tout ça », a-t-elle confié à Deadline. «Je veux dire, je pense avoir des liens avec des personnes qui travaillaient pour lui et avec des personnes qui avaient subi des comportements répréhensibles dans l’industrie cinématographique, alors je me suis immédiatement concentrée sur Hollywood, je suppose, et sur l’industrie cinématographique; et c'est comme ça que ça a commencé, et puis j'ai commencé à faire des interviews et des recherches».

«Brooklyn Affairs », «Judy», le film biographique sur Judy Garland, «Marriage Story» et «The Aeronauts» font également partie de la programmation du festival de Telluride.

L’événement annuel se déroule du 30 août au 2 septembre