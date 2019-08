IGA permettra l'utilisation de contenants réutilisables

La chaîne de marchés d’alimentation IGA entreprend un autre virage écologique en permettant l’utilisation de contenants réutilisables pour l’achat, entre autres, de viandes, de fruits, de légumes et de mets cuisinés dès le 16 septembre.

Sobeys, propriétaire des bannières IGA, Marchés Tradition et Rachelle-Béry, a décidé d’implanter cette nouvelle mesure dans ses 295 magasins après le succès d’un projet pilote chez une dizaine de détaillants. La période d’essai a notamment permis de dissiper certains doutes quant à la faisabilité du projet.

«La règle numéro un, c’est la sécurité alimentaire. C’était plus là où l’on avait une crainte, où l’on voulait voir si c’était possible. Mais ç’a très bien fonctionné. On croit que le consommateur est maintenant prêt et il nous l’a prouvé», explique Anne-Hélène Lavoie, porte-parole de Sobeys au Québec.

Un frein au suremballage

À compter du 16 septembre prochain, les clients d’IGA, tout comme ceux de Metro depuis avril, pourront demander qu’on emballe certains produits directement dans leurs contenants apportés de la maison. Viandes, poissons, fruits et légumes, charcuteries, vrac, mets cuisinés, Sobeys espère avec cette mesure réduire la quantité d’emballage utilisé.

«On se questionne beaucoup en tant que société sur l’environnement et la question numéro un dans notre domaine est le suremballage. C’est le consommateur qui nous le demandait et la réponse a été très bonne», indique Mme Lavoie.

Cette mesure s’inscrit dans un virage environnemental déjà amorcé depuis quelques années chez IGA.

La chaîne avait notamment annoncé au cours des derniers mois la fin des sacs de plastique dans ses magasins de l’île de Montréal à compter de septembre. Le projet pilote pourrait mener à un retrait complet à l’échelle de la province assez rapidement.

«On va voir comment ça fonctionne et s’il y a des ajustements à faire, mais l’objectif est pour le début de l’année 2020», précise la porte-parole.

Changement d’habitudes

Ces changements représentent tout de même un défi logistique pour les marchands et une habitude à prendre pour la clientèle.

Tous les employés touchés seront formés d’ici la mise en place de la mesure pour bien reconnaître les contenants permis et les conditions sanitaires dans lesquels ils peuvent être utilisés.

Pour la clientèle, ce sera maintenant d’intégrer cette nouvelle habitude à leur routine de magasinage. «Ça sera de penser à placer notre contenant, bien lavé, avec nos petits sacs en filet, dans notre sac réutilisable et les laisser sur le bord de la porte pour ne pas les oublier», conseille Anne-Hélène Lavoie.

Les contenants réutilisables chez IGA

Début de la mesure : 16 septembre

295 : magasins touchés

Contenants permis

Verre

Plastique

Sac en tissu ou en filet pour les aliments secs et les fruits et légumes

Contenants non conformes

Contenant ayant un code-barre

Sac de plastique

Contenant mal nettoyé