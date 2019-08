La SQDC s’installe à Beauport, un 5e point de vente dans la région

La Société québécoise du cannabis (SQDC) accélère sa croissance dans la grande région de Québec. Une première boutique ouvrira dans le secteur de Beauport.

Il s’agira du cinquième point de vente de la société d’État dans la Capitale-Nationale. L’établissement, qui sera situé au 2625, boulevard Louis-XIV, devrait accueillir ses premiers clients d’ici la fin de l’hiver prochain.

En juillet dernier, la SQDC avait également annoncé l’ouverture pour cet automne d’un nouveau magasin au 3930, boulevard Wilfrid-Hamel.

Au cours des deux derniers mois, la société d’État a signé plusieurs nouveaux baux, soit à Québec,à Saint-Jérôme, à Saint-Georges, à Mont-Tremblant, à Rivière-du-Loup, à Shawinigan, à Grande-Rivière, à Matane, à Lachute et à Sorel-Tracy.

D’ici le 31 mars 2020, la direction de la SQDC espère toujours compter sur un réseau de plus de 40 succursales à travers la province. La société d’État est actuellement à la recherche d’employés. La SQDC paie présentement 14$ de l’heure ses conseillers-vendeurs et offre un régime de retraite et d’autres avantages sociaux.

Ces récentes signatures porteront à 32 le nombre de magasins qui seront ouverts d’ici la fin de l’hiver prochain.

Au terme de son premier exercice financier écourté 2018-2019, la SQDC a perdu 4,9 millions $, malgré des revenus de 71 millions $.