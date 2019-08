Lara Fabian passe de «La Voix» à «The Voice»

La chanteuse Lara Fabian, qui a renoncé à son siège de juge à «La Voix» pour la huitième saison qui déboulera sur les écrans de TVA cet hiver, reprendra finalement son rôle en France.

En effet, Lara Fabian intégrera un jury complètement renouvelé à «The Voice» en France, a annoncé le producteur ITV Studio France vendredi.

«C’est avec fierté et bonheur que je vous annonce ne pas quitter ma chaise rouge ... J’ai adoré partager durant deux saisons toutes ces émotions avec mes amis québécois... et je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir les partager également avec mon public français», a écrit la chanteuse sur son compte Instagram, en partageant une photo la montrant aux côtés des trois autres juges de l'émission, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent.

«Bien évidemment, je ne quitte pas mon beau Québec, ma terre de cœur, de chant et de chance», a toutefois précisé Lara Fabian.

«The Voice» a choisi, cette année, de faire peau neuve en renouvelant complètement son jury. «Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d’un programme tel que "The Voice"», a expliqué le présentateur de l'émission, Nikos Aliagas.

Celui-ci s'est particulièrement réjoui de l'arrivée de Lara Fabian dans l'équipe sur son compte Twitter, la qualifiant de «grande voix» en partageant une vidéo promotionnelle.

La chanteuse avait participé aux deux dernières éditions de «La Voix» au Québec, en 2018 et 2019, menant même sa candidate Geneviève Jodoin à la victoire.

En juillet dernier, le réalisateur de «La Voix», Jean-François Blais, avait affirmé à l'Agence QMI que Lara Fabian avait choisi de quitter son fauteuil rouge en raison d'une tournée de concerts qui empiétait sur les dates de tournage de l'émission.