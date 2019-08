Les jeux vidéo, c'est du sérieux!

Les nouveaux locaux du programme E-sport au Cégep de Chicoutimi ont été inaugurés mercredi. Une nouvelle activité parascolaire pour l'année 2019-2020.

«C'est vraiment de très belles installations, d'après moi, au Québec, on est dans les tops», mentionne le nouvel entraîneur de e-sport, Stéphane Racine.

On y retrouve une douzaine d'ordinateurs ultra performants, des écrans géants, un tableau interactif et tout le matériel informatique nécessaire pour les étudiants.

L'enseignant leur donnera des techniques de jeux, mais il y aura aussi des cours de gestion du stress, d'alimentation et beaucoup d'activités physiques. De plus, chaque semaine, les étudiants auront des compétitions inter-collégiales.

«Il y a aussi un aspect physiologiques et physiques à travailler. Quand tu es en forme, tu es plus présent dans ta partie et tu performes mieux», précise l’entraîneur.

C'est finalement une centaine d'étudiants qui étaient intéressés à participer à ce nouveau programme. Cependant, seulement une trentaine d'entre eux ont pu rejoindre les rangs afin de faire partie de la toute première équipe du Cégep de Chicoutimi.