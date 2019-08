Maripier Morin se lance dans le doublage

Après avoir été encensée pour ses premiers pas au cinéma dans le film «La chute de l'empire américain» de Denys Arcand, Maripier Morin poursuit sa route au grand écran.

Elle a accepté de prêter sa voix à Jexi, une assistante personnelle programmée sur le téléphone intelligent de Phil, pour la version québécoise de la comédie américaine «Jexi».

Visionnez la bande-annonce du film ici

D'abord utile est attentionnée, l'aide virtuelle deviendra hostile à l'égard du personnage joué par Adam DeVine.

Réalisé et écrit par le duo formé de Jon Lucas et Scott Moore (derrière la franchise «Mères indignes»), le long métrage met aussi en vedette Alexandra Shipp, Michael Pena et Wanda Sykes.

On pourra entendre Maripier Morin dans «Jexi» à compter du 11 octobre. Toujours dans l'industrie du cinéma, l'artiste a complété, le week-end dernier, son travail en tant que jurée pour le Festival du film francophone d'Angoulême, en France.

À la télé, l'animatrice présentera sa toute nouvelle émission, «Studio G», à TVA, le 22 septembre.