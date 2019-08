Nathalie Normandeau libérée de plusieurs chefs d’accusation

Coup de théâtre, vendredi matin, au palais de justice de Québec. La Direction des poursuites criminelles et pénales a annoncé l’abandon des chefs d’accusation de fraude, corruption et complot contre l’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau et ses coaccusés.

Arrêtée il y a plus de trois ans, en plein jour de budget avec six autres personnes soupçonnées d’avoir participé à un système de financement politique occulte, l’ancienne vice-première ministre subira néanmoins un procès criminel et devra répondre à d’autres chefs d’accusation, notamment ceux d’abus de confiance et de fraude envers le gouvernement.

