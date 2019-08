Prison à vie pour le Dexter de Montréal

Le meurtre gratuit et sordide d’un Montréalais qui a ensuite été recouvert de pellicule plastique par l’assassin a tant traumatisé sa mère qu’elle en est morte peu après, ont témoigné avec émotion des proches de la victime à la cour jeudi.

« Le crime était insensé et cruel. Il y a eu un effet domino qui a détruit la famille. La mère [de la victime] est morte de chagrin peu après», a affirmé Janice Lucenay, conjointe du père de la victime, au palais de justice de Montréal.

Quelques minutes plus tard, le juge François Dadour l’a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 années d’incarcération, comme le prévoit le Code criminel.

Assis dans le box des accusés, Jonathan Dopson Gariepy, 34 ans, n’a eu aucune réaction particulière pendant que la femme a raconté combien sa vie a changé depuis la mort de Pappa Kofi Kwao Boakye, âgé de 29 ans, le 5 juin 2016.

Ce jour-là, Gariepy avait passé la nuit en after-hour avec sa copine. Il avait consommé des drogues et s’était disputé par téléphone avec sa victime.

Comme Dexter

Boakye a alors décidé d’aller voir son ami chez lui, à LaSalle, sans se douter que ce dernier préparait un meurtre.

Dès son arrivée, Gariepy l’a poignardé une douzaine de fois, sous les yeux horrifiés de sa copine. Puis le meurtrier a recouvert le corps de sa victime de pellicule plastique, ce qui n’est pas sans rappeler le personnage principal de la série télévisée Dexter.

Apeurée, la petite amie de Gariepy a pris la fuite, mais elle a fini par contacter la police 27 heures plus tard. Quand des patrouilleurs sont venus arrêter le suspect, ils ont découvert le corps emballé.

Lors de son procès, Gariepy a plaidé la non-responsabilité­­­ criminelle en raison de troubles mentaux, mais le jury ne l’a pas cru. Il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré en juin dernier, au palais de justice de Montréal.

Douleur

Pour le père de Boakye, rien ne pourra réparer la perte de son fils, d’autant plus que son ex-conjointe est décédée peu après.

«[Gariepy], en assassinant mon fils de façon aussi brutale, s’est attaqué à nous tous, a expliqué Theo Boakye. La douleur est insupportable... La mère de mon fils aussi a disparu, elle a arrêté de se nourrir et est morte, le cœur brisé. C’est cruel.»

La conjointe de Theo Boakye a rappelé les liens forts avec la victime et la détresse que vit la famille.

Gariepy a écouté ces témoignages sans broncher, même quand Theo Boakye l’a regardé droit dans les yeux pour lui rappeler les dommages qu’il avait causés.

«Tu devrais avoir honte, et tu vas devoir vivre avec, a-t-il dit au meurtrier. Tu m’as détruit.»

Gariepy n’a pas souhaité s’adresser à la cour.

Ce qu’ils ont dit

«Je prie pour que plus jamais [Gariepy] ne soit à l’air libre. Même un animal aura plus de liberté que [lui]. Je prie pour qu’il ne fasse plus jamais de mal à personne.»

«Sa punition, il la mérite. Pourquoi avoir tué mon fils ? Ils étaient amis. Les amis, ça se protège.»

«Perdre son enfant est tellement difficile, personne ne devrait vivre ça, pas comme ça.» – Theo Boakye, père de la victime

«Notre famille ne sera plus jamais la même. Je me sens impuissante face à ce crime si cruel.» – Janice Lucenay, conjointe du père de la victime