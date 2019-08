Placé en isolement, R. Kelly souhaite rejoindre les autres détenus

R. Kelly est actuellement placé en isolement en prison pour sa propre protection. Le chanteur souhaiterait cependant être incarcéré avec les autres détenus selon son avocat Steven Greenberg, qui en a fait la demande.

Dans les documents légaux obtenus par TMZ, le représentant légal de la star insiste sur le fait que son client n’a aucune interaction avec quiconque, aucun moment à l’extérieur, aucun accès à un média ou à de quelconques activités récréatives.

Par ailleurs, R. Kelly a droit à trois douches par semaine, ainsi que 15 minutes de téléphone par mois. Steven Greenberg insiste sur le fait que son client n’a violé aucune des règles de la prison et n’a pas encore été reconnu coupable de crime. Il considère que R. Kelly est traité de cette manière à cause de «statut de célébrité» et du fait qu’il est inculpé pour des crimes sexuels impliquant des mineurs.

Enfin, l’avocat a fait remarquer que l’isolement avait un impact sur la santé physique et mentale de R. Kelly.