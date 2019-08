Une sommité mondiale du BBQ participe à la première édition du Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Les organisateurs de l’événement qui se déroule au Vieux-Poste de Sept-Îles ont voulu porter un grand coup en invitant celui qui est surnommé le «Maître du grill», Steven Raichlen.

Cet américain est animateur télé et auteur de 20 livres à succès vendus à des millions d’exemplaires.

«C'est comme appeler les Rolling Stones et demander à Mick Jagger s'il veut venir jouer dans l'aréna à Sept-Îles. C'est surprenant s'ils acceptent. Il fallait le faire, on l'a fait. M. Raichlan a décidé de venir. On a le plus gros au monde», a dit le président du Festi-GrÎles, Hugo Rossignol.

Steven Raichlen animera samedi quatre ateliers destinés aux amateurs de BBQ. Il incluera des saveurs nord-côtières, notamment avec la recette des «Quésadillas aux crevettes de Sept-Îles».

«On m'a dit que les fruits de mer de chez vous sont extraordinaires, parmi les meilleurs du Canada. Il va aussi y avoir des autochtones qui vont montrer leur cuisine à eux. J'ai hâte de découvrir une cuisine que je ne connais pas», a expliqué Steven Raichlen, qui sera aussi l’un des juges de la compétition de BBQ à laquelle participeront 11 équipes.

Au cours de l'événement, des restaurateurs et des commerces vont présenter des plats aux participants.

Les quatre microbrasseries de la Côte-Nord et une distillerie de Havre-Saint-Pierre seront sur place.

Le Festi-GrÎles proposera aussi des spectacles de blues et de folk.

Tous les détails de la programmation se trouvent à l'adresse festigrilescotenord.com