C’est fini l’Amazonie pour une entreprise de la Beauce

Une entreprise de la Beauce a décidé de couper ses liens d’affaires avec un fournisseur du Brésil après avoir appris qu’il était accusé de violer à répétition les réglementations locales sur la déforestation.

«On a été surpris. L’environnement, c’est super important pour nous. [...] On ne pouvait pas prendre le risque de se faire entacher en collaborant avec cette compagnie», a expliqué Pierre Thabet, président et fondateur de Boa-Franc, à Saint-Georges, en Beauce.

257 tonnes de bois

L’entreprise québécoise s’est retrouvée bien malgré elle sous les projecteurs en avril lorsque l’organisation Amazon Watch l’a nommée dans son rapport-choc sur la destruction du «poumon de la Terre».

On lui reprochait d’avoir importé 257 tonnes de bois provenant de la compagnie Tradelink Madeiras, basée au Brésil.

Selon le document, la compagnie est «reconnue pour avoir violé à maintes reprises la législation environnementale brésilienne», en plus d’avoir été «dénoncée pour utiliser le travail forcé».

On ajoute qu’elle a aussi été condamnée en 2017 à payer de nombreuses amendes pour des irrégularités.

Décision rapide

Mise au fait de ces allégations, Boa-Franc n’a pas pris de temps pour réagir et a décidé d’arrêter l’achat de bois provenant de l’Amérique du Sud, pour la protection de l’environnement et des communautés.

«La décision a été facile, affirme M. Thabet, soulignant que le bois importé représentait au final moins de 1% de leurs ventes. On a été conséquent avec ce qu’on veut représenter pour l’environnement. On a plusieurs certifications qui viennent prouver nos bonnes pratiques.»

Selon lui, même si les allégations contre Tradelink n’ont pas été prouvées et que la compagnie a tout démenti, il était important de cesser le lien d’affaires.

«Ils sont peut-être coupables, peut-être pas, souligne le fondateur de l’entreprise québécoise qui emploie près de 500 personnes. Mais pour nous, l’important, c’est que quand tu découvres un problème, tu t’en occupes. Et celui-là, on s’en est occupé assez rapidement. On n’a pas joué à l’autruche.»

À qui le tour?

Amazon Watch a salué le geste de Boa-Franc, affirmant que plusieurs autres compagnies que l’ONG a contactées auraient préféré ignorer le tout.

«C’est la seule entreprise qui a reconnu le problème et qui a coupé les liens d’affaires, sachant ce qui se passe là-bas», a félicité Christian Poirier, d’Amazon Watch, encourageant d’autres patrons à lui emboiter le pas.

«C’est une réaction saine et responsable, a réagi de son côté l’économiste François Delorme, spécialisé en économie de l’environnement. C’est un exemple à suivre.»

Boa-Franc a toutefois préféré minimiser son geste, estimant que «toute compagnie responsable aurait agi ou devrait agir de la même façon.»

«Je ne veux pas dire aux autres quoi faire, simplement agir en fonction de leurs valeurs», conclut M. Thabet.