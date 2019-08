Des pâtés rappelés en raison de la listériose

Santé Canada a émis vendredi un avis de rappel sur des pâtés de la marque le Petit Charcutier, en raison de la présence potentielle de « Listeria monocytogenes»

Les pâtés de campagne, au cognac, au poivre ou à l’ancienne au format 150g et dont le code est 2019SE26 ainsi que les pâtés de foie aux fines herbes, à l’ail et à l’ancienne au format 150g et au code 2019SE26 sont concernés par le rappel.

Les aliments contaminés par la bactérie «Listeria monocytogenes» ne présentent pas d'altération visible ni d'odeur suspecte.

Si vous possèdes ces produits, jetez-les ou rapportez-les au magasin d’achat.

Les symptômes possibles sont des vomissements, des nausées, de la fièvre, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant en gestation risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance.

Si vous pensez avoir été malade en raison de la consommation de ces produits, Santé Canada demande à ce que vous consultiez un médecin.

Aucun cas de maladie n’a été signé jusqu’à présent.