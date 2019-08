«Je suis arrivé là-bas et je suis tombé en amour avec l’endroit» - Étienne Drapeau

Il y a quelques années, Étienne Drapeau s'est rendu en République dominicaine pour les besoins d'un tournage. Il est revenu au Québec complètement sous le charme de ce pays prisé par de nombreux vacanciers. Comme un jeune prétendant devant l'élue de son cœur, il a multiplié les attentions à son égard, tant et si bien que la République dominicaine a, à son tour, craqué pour l'artiste.

C’est en 2004, à «Star Académie», que plusieurs ont découvert Étienne Drapeau. «Ça fait officiellement 15 ans que je suis dans le métier. Presque 20, si on calcule les années au cours desquelles je me produisais dans les bars.»

Même si son passage dans la populaire émission a été de courte durée, on a remarqué le jeune gaillard qui a longtemps évolué dans le monde du hockey, assez pour être choisi par les Canadiens de Montréal lors d’une séance de repêchage en 1996.

Après «''Star Académie'', Étienne Drapeau a poursuivi sa carrière en musique et a sorti sept albums depuis (cinq en français, un en espagnol et une compilation), dont plusieurs chansons ont été de grands succès. En 2013, pour les besoins de tournage d’un vidéoclip de sa chanson «J’suis amoureux», extrait de l’album «Le monde est beau» (2012), on lui a suggéré de choisir un autre endroit que le Québec. «Quelqu’un dans l’équipe nous a parlé de Rio San Juan, un petit paradis terrestre, en République dominicaine, où il allait en vacances depuis des années.»

L’idée a été retenue. «Je suis arrivé là-bas et je suis tombé en amour avec l’endroit.»

Coup de foudre

Étienne Drapeau connaissait le Mexique et Cuba, mais seulement pour avoir séjourné dans les grands complexes hôteliers. «Cette fois-ci, je vivais dans le village avec les gens. Ceux-ci m’invitaient à manger avec eux. J’ai ainsi découvert la culture dominicaine.»

La vedette de la chanson ne s’en cache pas: il a eu un vrai et puissant coup de foudre. À l’époque, l’auteur-compositeur-interprète ne parlait pas un mot d’espagnol. «À partir de ce moment-là, j’ai commencé à suivre des cours pour apprendre la langue, à raison de deux à quatre heures par semaine, et j’ai fait la même chose pour la danse.»

Il ne lui a fallu que quelques mois pour pouvoir s’exprimer dans la langue de Cervantes. À travers ça, il a commencé à se produire ici à l’occasion de petits spectacles avec un orchestre de musiciens dominicains et à faire connaissance avec le plus de Dominicains possible. «Je voulais rencontrer des gens qui pouvaient m’aider à développer mes connaissances de leur culture et me donner des contacts là-bas.»

Les voeux de l’artiste ont été exaucés. Il a enregistré quelques chansons en espagnol et a pris la décision d’aller s’installer à Saint-Domingue. «J’ai pris un appartement dans la partie historique de la ville et j’y ai vécu trois mois.» Trois mois qui font partie des plus belles périodes de sa vie, nous a-t-il affirmé.

Il songe à s'installer en République dominicaine

Pendant son séjour, l’auteur-compositeur-interprète a retenu les services d’une relationniste de presse locale. Celle-ci lui a fait faire une tournée des plus importantes émissions de radio et de télé du pays. Cette tournée, qu’il répétera un an plus tard, a été un franc succès.

«Ça a créé une commotion. Tout le monde capotait. Ils n’avaient jamais vu un Nord- Américain blanc qui vient chez eux pour leur faire de leur musique dans leur langue.»

Il demeure cependant très modeste quant à son succès là-bas en faisant savoir que probablement peu de gens connaissent son nom. Mais si on leur parle du Canadien qui fait de leur musique, c’est une tout autre histoire. «Est-ce que je suis une star pour eux? Je ne dirais pas ça, mais, dans l’industrie, je suis quand même très connu.»

Le coup de foudre d’Étienne Drapeau pour la République dominicaine, ses gens et sa culture s’est transformé en véritable passion. Il s’y est rendu à plusieurs reprises au cours des dernières années et c’est loin d’être terminé. Il songe même à s’y installer. «C’est mon deuxième pays, mon pays d’adoption. C’est une histoire d’amour. Pour moi, le Québec et la République dominicaine sont les deux endroits que j’aime le plus au monde. Je vais finir mes vieux jours là-bas.»

Par ailleurs, l’an dernier, on lui a remis un prix hommage pour sa contribution et son apport à la musique latine au Canada lors du gala Premios Latin Awards Canada.