«Je suis incapable de ne rien faire» - Angèle Dubeau

La violoniste Angèle Dubeau convie le public à assister aux nombreux spectacles gratuits présentés jusqu'à lundi dans le cadre de la Fête de la musique de Tremblant. Fière d'être à la tête de cet événement auquel participent des artistes d'ici et d'ailleurs, la virtuose nous parle de sa programmation et se confie sur son nouveau mode de vie.

Angèle Dubeau ne cache pas trimer dur chaque année afin de concocter une programmation toujours plus étoffée de la Fête de la musique de Tremblant, dont elle est l’ambassadrice et la directrice artistique. «Il s’agit d’un coup de chapeau que je fais tous les ans à la musique classique, au jazz, à la musique du monde et à bien d’autres styles. Lors de l’événement, près de 30 concerts se tiendront dans le magnifique village piétonnier de Mont-Tremblant et ils seront tous offerts gratuitement.»

Pour cette 21e édition, elle accueillera des invités de marque. «Parmi eux se trouveront Mamselle Ruiz, qui est une artiste d’origine mexicaine établie au Québec, ainsi que Joaquin Diaz, qui est l’ambassadeur du folklore dominicain. Ça fait quatre ans que je tente de l’avoir et, cette année, il y sera. En ce qui me concerne, je donnerai mon concert ¨Angèle Dubeau & Friends¨ le dimanche 1er septembre en compagnie des musiciens de La Pietà et d’artistes invités. Jean-Pierre Ferland, qui est un homme que j’admire et connais depuis longtemps, sera aussi au rendez-vous. Ce dernier habite d’ailleurs le village de Saint-Norbert, dont je suis native.»

Une grande décision

Par ailleurs, Angèle Dubeau nous avoue avoir décidé l’an dernier de ralentir la cadence et d’alléger son horaire de travail. «J’ai décidé de diminuer le nombre de concerts que je donne par année. Dans les 40 dernières années, j’étais beaucoup sur la route ou en tournée six mois à l’étranger. C’est maintenant terminé. Je veux passer plus de temps à la maison. Je suis toutefois incapable de ne rien faire. Mon horaire est allégé, mais on ne peut pas dire que je me suis calmée à 100 %. Je travaille sur un prochain album, qui sortira en octobre, et je donnerai prochainement quelques concerts au Mexique et en Europe.»

En bonne santé

Ayant reçu en 2013 un diagnostic de cancer du sein, Angèle Dubeau déclare six ans plus tard être en pleine forme. «L’énergie est de retour et la santé est là. On a décelé mon cancer très tôt et ça a fait toute la différence. J’ai été très bien soignée et je suis complètement remise. Lorsqu’on m’en parle, ça me revient, mais ça n’occupe pas mon quotidien. J’ai bien d’autres choses à penser quand je me lève le matin», lance-t-elle en terminant.

Pour tout savoir sur la programmation complète de la 21e Fête de la musique de Tremblant, visitez le fetedelamusiquetremblant.com.

Une application pour les enfants

C’est avec fierté qu’Angèle Dubeau et son époux, François Mario Labbé, président-fondateur de la maison de disques Analekta, nous présentent la nouvelle application ludo-éducative Mazaam: Le génie de la musique, sur laquelle ils travaillent depuis longtemps. Celle-ci a pour objectif de mettre la musique classique au premier plan du développement cognitif et social des jeunes de quatre à six ans.

«Avec Mazaam, nous désirons amener les enfants à découvrir les sons et à développer leur oreille musicale tout en s’amusant. Il n’y a aucune musique synthétique dans cette application. Tous les sons et les musiques sont des chefs-d’oeuvre musicaux enregistrés par des musiciens virtuoses de chez nous», souligne Angèle Dubeau.

L’application Mazaam, pour tablettes et téléphones intelligents, est offerte en téléchargement.