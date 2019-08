Le Festival international du film de Toronto en chiffres

Cette année, le Festival international du film de Toronto (TIFF) se tient du 5 au 15 septembre. Avant le coup d’envoi de la 44e édition de cette manifestation qui marque l’ouverture de la saison des prix du grand écran, voici quelques chiffres pour en mesurer toute l’ampleur!

333 titres

Cette année, pas moins de 333 œuvres seront présentées au TIFF. Les festivaliers pourront voir 245 longs métrages, 82 courts-métrages et six séries.

84 pays

Les titres présentés proviennent de 84 pays ou régions du monde.

229 premières

De ces 333 œuvres, 229 seront des premières mondiales, internationales or nord-américaines.

7925 soumissions

Au total, les organisateurs du TIFF ont reçu pas moins de 7925 œuvres, dont 1059 sont canadiennes.

190 millions $

Les retombées du TIFF pour la Ville Reine sont estimées à environ 190 millions $. À titre de comparaison, les retombées économiques du Festival de Cannes sont d’environ 200 millions d’euros (294 millions $).

53e film

Cette année, le documentaire «Jordan River Anderson, the Messenger» d’Alanis Obomsawin sera présenté lors du festival. Il s’agit de la 53e œuvre de la cinéaste abénaquise devenue commandeure de l’Ordre de Montréal en 2017. D’autres réalisateurs issus des Premières Nations seront également de la partie, dont Zacharias Kunuk, Myriam Verreault, Rachel Perkins, Jeff Barnaby.

5 événements spéciaux

La programmation du TIFF sera enrichie de manifestations culturelles d’intérêt, dont la projection de «Sanctuary», une production de Carlos et Javier Bardem qui traite de la sauvegarde de l’Océan antarctique. Avec le réalisateur Alvaro Longoria, Javier Bardem participera à un panel de discussion sur le sujet.

840 minutes

La durée du film le plus long est de 840 minutes! Il s’agit du documentaire «Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema», proposé dans la section TIFF Docs. Quant au film le plus court, il s’intitule «Human Nature» et ne dure que... deux minutes!

26 longs métrages canadiens

Au total, 26 films canadiens seront en lice pour le prix du meilleur long métrage canadien. Parmi ceux-ci, on note des œuvres des Québécois Sophie Deraspe, Alanis Obomsawin, François Girard, Matthew Rankin, Louise Archambault et Myriam Verreault.

850 millions de $ US

C’est le montant des recettes au box-office de «Thor: Ragnarok», réalisé par le Néo-Zélandais Taika Waititi. Le réalisateur sera à Toronto pour promouvoir sa comédie satirique «Jojo Rabbit» et recevra le tout premier prix Ebert Director Award, créé pour honorer un cinéaste d’importance. Par ailleurs, le premier prix Mary Pickford Award, créé pour souligner la contribution d’une artiste émergente, sera décerné à Mati Diop, actrice et cinéaste française, devenue cette année la première femme noire à être en compétition pour la Palme d’or à Cannes.

28 264 minutes

Les 333 œuvres sélectionnées cette année totalisent 28 264 minutes de cinéma!

150 invités spéciaux

Dans le cadre de sa série «Industry Conference» qui permet à 5500 professionnels du cinéma de discuter d’enjeux actuels, les organisateurs du TIFF ont invité pas moins de 150 personnalités qui participeront à des panels de discussion, dont Brian Grazer, Ron Howard, Fernando Meirelles, Lulu Wang, Edward Burns, Barbara Kopple, Robert Fisk ou encore Anna Serner.

37 ans

Créé en 1976 sous le nom Toronto Festival of Festivals (littéralement «Le festival des festivals de Toronto) afin de présenter les meilleurs films vus lors d’événements internationaux, le TIFF a acquis son nom actuel en 1994. Ce festival compte sur le travail de centaines de bénévoles, et ce tout au long de l’année. Le plus ancien y donne de son temps depuis 37 ans.

1995 kg

Que les amateurs de maïs soufflé se réjouissent, car pas moins de 1995 kg de grains sont transformés en pop-corn pendant le festival.